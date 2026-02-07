'Щось може статися': Трамп зробив нову заяву щодо мирних переговорів

За словами президента США, перемовини були "дуже хорошими".

Президент США Дональд Трамп заявив, що тривають "дуже хороші переговори" щодо війни Росії в Україні. За його словами, в результаті перемовин "щось може статися", цитує Reuters.

"Сьогодні відбулися дуже, дуже хороші переговори, що стосуються Росії та України. Може щось статися", - зазначив американський лідер журналістам.

Раніше видання повідомляло, що американські та українські перемовники обговорили укладення мирної угоди в березні, проте цей термін, швидше за все, буде перенесений через дискусії щодо питання території.

Відео дня

Крім того, джерела Reuters розповіли, що США та Україна обговорили перспективи потенційного референдуму та виборів у травні.

Мирні переговори - останні новини

Раніше спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що Росія затягує переговори в Абу-Дабі. За його словами, така поведінка є традиційною сутністю РФ.

"Вона каже: "Ми готові на будь-які речі без будь-яких умов, але, але, але...". Вони затягують цей процес. А для нас важливо, щоб конкретні рішучі дії, які можуть продемонструвати разом українці та американці, дали зрозуміти росіянам, що їм потрібно домовлятися про завершення цієї війни", - наголосив Стефанчук.

Водночас The New York Times писало, що переговори в Абу-Дабі завершилися натяками на глухий кут. Зазначається, що попри заяви про "конструктивний діалог", єдиним конкретним результатом стала домовленість про обмін військовополоненими.

Вас також можуть зацікавити новини: