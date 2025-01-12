Відключення світла 13 січня: чи діятимуть графіки в понеділок

В "Укренерго" нагадали, що в будь-який момент ситуація може змінитися.

"Укренерго" повідомило про стан енергосистеми України станом на 17:30 неділі, 12 січня 2025 року. Відключення світла на понеділок, 13 січня, поки що не прогнозується, тож імовірно побутові споживачі будуть зі світлом.

У застосунку "Київ Цифровий" зазначено, що краще не вмикати зайвого, адже будь-якої миті ситуація може змінитися.

"Електроенергії достатньо, тому завтра вимкнення не плануються. Щоб допомогти енергосистемі, варто приручити домашніх пожирачів електроенергії з 17:00 до 23:00 та з 6:00 до 11:00", - ідеться в повідомленні.

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Також українцям порадили:

відключити від розеток усі прилади, якими не користуються просто зараз;

користуватися енергоємними приладами в порядку черги, щоб уникнути зайвого навантаження;

вимикати світло відразу, коли виходите з кімнати.

замінити звичайні лампочки на LED, що дасть змогу скоротити споживання в 10 разів.

Ситуація в енергосистемі України - останні новини

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його партія розгляне можливість припинення постачань електроенергії в Україну, скорочення допомоги біженцям і вимоги відновити транзит газу або компенсації за збитки, яких, за його словами, зазнала Словаччина через припинення постачань російського газу через Україну.

Своєю чергою міністр клімату та навколишнього середовища Польщі Пауліна Хенніг-Клоску заявила, що Варшава готова постачати Києву більше електроенергії, якщо Брастилава припинить постачання.

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