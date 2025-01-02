Він запевняє, що від цього рішення РФ "не постраждає практично жодним чином".

Правляча партія Словаччини Smer-SD готова вести із партнерами по коаліції переговори не лише про припинення поставок електроенергії в Україну, а й про обмеження підтримки українців на свої території.

Як передає Tyzden, із відповідною заявою виступив прем'єр-міністр країни Роберт Фіцо. За його словами, через припинення транзиту газу Словаччина за рік втратить 500 мільйонів євро. Він звинувачує в цьому президента України Владимира Зеленського:

"Вважаю, що партнери по коаліції також сприймають ситуацію навколо припинення транзиту газу як надзвичайно серйозну і гідну суверенної відповіді з боку суверенної Словаччини. Єдиною альтернативою є відновлення транзиту або пошук компенсаційних механізмів".

Очікується, що Фіцо скличе раду коалації та засідання Кабміну, де обговорюватиметься відповідь Словаччини, після переговорів у Брюсселі наступного тижня.

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Зупинка транзиту газу через Україну

Нагадаємо, вранці 1 січня Україна зупинила транспортування російського газу через власну газотранспортну систему. Про рішення не продовжувати угоду з країною-агресором попереджали заздалегідь.

Словаччина вимагає, щоб Київ змінив рішення. Раніше Фіцо вже погрожував, що його країна не надаватиме Україні допомогу після російських масованих обстрілів її енергетичної системи.

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