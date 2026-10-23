Графіки відключень 24 жовтня: хто буде без світла у суботу

"Укренерго" попередило про обмеження.

У суботу, 24 жовтня, у низці регіонів України запровадять обмеження споживання електроенергії. Графіки відключення світла для населення будуть діяти обсягом від однієї до двох черг (має відповідати тривалості 4-8 годин), повідомляє "Укренерго".

Погодинні графіки відключень для побутових споживачів мають запрацювати з 6 ранку. Так само з цього часу і до кінця доби для промисловості та бізнесу обмежуватимуть потужності по всій Україні.

Причиною обмежень є триваюча збройна агресія Росії, яка систематично атакує об’єкти генерації та передачі енергії дронами та ракетами.

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Слід мати на увазі, що стан енергосистеми може оперативно змінюватися. Тому у разі відсутності світла варто перевіряти актуальну інформацію на офіційних ресурсах обленерго.

Відключення світла в Україні – останні новини

Зранку в п’ятницю, 23 жовтня, в Києві та низці областей було застосовано екстрені відключення. Знеструмлення споживачів поза графіками фіксували в Житомирській, Чернігівській, Черкаській областях та столичному регіоні.

Директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко попереджає, що Україна не отримала вчасно енергетичне обладнання, необхідне для проведення ремонтів на уражених російськими окупантами енергооб’єктах. Причиною стала складність європейської бюрократії. Брак обладнання може впливати на швидкість відновлення і тривалість відключень світла.

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