Третину видобутку забезпечили родовища Полтавщини.

Станом на серпень у підземні сховища газу України вже закачали понад 12,3 млрд кубів блакитного палива. До початку цьогорічного опалювального сезону планують накопичити 14 млрд кубометрів газу.

Як повідомляє прес-служба Міністерства енергетики, видобуток та закачування газу в підземні сховища відбуваються згідно з напрацьованим графіком. Крім того, Україна нарощує темпи видобутку.

Зазначається, що третину видобутку забезпечили родовища у Полтавській області.

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"Це дає впевненість говорити, що до опалювального сезону весь необхідний обсяг газу буде закачаний до сховищ. Також завдяки тому, що зростає рівень довіри країн - партнерів до України, збільшується і обсяг закачування газу від нерезидентів", – розповів міністр енергетики Герман Галущенко.

За його словами, в умовах повномасштабної війни кожен опалювальний сезон стає складнішим за попередній. Однак завдяки роботі енергетиків та працівників газової галузі Україна підготується і до цьогорічного.

Опалювальний сезон - що кажуть експерти

За оцінкою спеціалістів, через брак обладнання та грошей для ремонтів пошкоджених об'єктів енергетики Україні не вдасться відновити стійкість енергосистеми до рівня довоєнного або, хоча б, жовтня минулого року.

Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що опалювальний сезон в Україні буде складним, уряд готується до різних сценаріїв проходження зими.

За даними Міненерго, відремонтовано п'ять атомних блоків потужністю 4,4 ГВт. У ремонті - ще чотири блоки потужністю 3,4 ГВт. Крім того, відремонтовано та перебувають у ремонті 24 енергоблоки теплових електростанцій потужністю 4,3 ГВт, а це 62% від загальної кількості.

4 серпня у НКРЕКП поперидили, що зима буде страшною. В Україні не відновили й 2% від зруйнованої енергосистеми.

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