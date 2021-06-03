ФБР заявило, що за кібератакою на найбільшу у світі м’ясопереробну компанію JBS стояло російське кіберзлочинне угруповання REvil.

Прес-секретар Білого дому Джен Псакі заявила, що, як очікується, хакерська атака проти найбільшої у світі м’ясопереробної компанії JBS буде обговорена на зустрічі президента Джо Байдена з російським колегою Володимиром Путіним.

"Ми не виключаємо жодних варіантів з точки зору того, як ми можемо реагувати, але, звичайно, існує процес внутрішнього перегляду політики, щоб це розглянути. Ми також безпосередньо контактуємо з росіянами, щоб висловити свою стурбованість щодо цих даних", - сказала Псакі, повідомляє "Європейська правда".

"Президент Байден, безумовно, вважає, що президент Путін і російський уряд повинні зіграти свою роль у зупинці та запобіганні цим атакам" – заявила вона.

Перед цим прес-секретар Білого дому Карін Жан-П'єр заявила, що JBS передала деталі хакерської атаки Білому дому і що США зв'язалися з російським урядом з цього приводу, а ФБР проводить розслідування.

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"JBS повідомила адміністрацію про те, що атака була здійснена злочинною організацією, яка, ймовірно, базується в Росії. Білий дім безпосередньо взаємодіє з російським урядом у цьому питанні та передає повідомлення про те, що відповідальні держави не приховують злочинців", - додала вона.

ФБР заявило, що за кібератакою на найбільшу у світі м’ясопереробну компанію JBS стояло російське кіберзлочинне угруповання REvil. «Ми зв'язали атаку на JBS з REvil і Sodinokibi, і вживаємо всіх можливих заходів, щоб притягнути винних до відповідальності», - йдеться в заяві ФБР, передає Голос Америки.

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Автор: Ірина Погоріла