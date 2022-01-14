Всього вдалося затримати 14 хакерів.

Федеральна служба безпеки РФ заявила про ліквідацію хакерського угрупування REvil. Операцію провели за запитом США.

Про це повідомляє РБК.

Підставою для розшуку стало звернення компетентних органів США, які повідомили про лідера злочинної групи та її причетність до посягань на інформаційні ресурси високотехнологічних компаній шляхом впровадження шкідливого програмного забезпечення, шифрування інформації та вимагання грошових коштів за її дешифрування.

Хакерів затримували у Москві, Санкт-Петербурзі, Московській, Ленінградській та Липецькій областях. Всього вдалося затримати 14 хакерів. У них вилучили понад 426 млн рублів, у тому числі в криптовалюті, 600 тисяч доларів США, 500 тисяч євро, 20 автомобілів преміум-класу.

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Як повідомлялося раніше, влітку хакери REvil зламали близько 200 американських компаній у ході масштабної кібератаки з використанням програм-вимагачів. Зловмисники заволоділи програмним забезпеченням для управління технологіями ІТ-компанії Kaseya у Маямі.

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