За словами глави компанії, з початку грудня намітилася динаміка перевищення добових обсягів експорту газу над імпортом.

Імпорт газу в Україну цього року буде мінімальним, основні потреби країни в блакитному паливі будуть задовольнятися за рахунок запасів в підземних сховищах.

Про це в Facebook повідомив глава компанії "Оператор газотранспортної системи України" (ОГТСУ) Сергій Макогон.

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"При загальному споживанні України в 143 млн куб.м на день і власному видобутку 54 млн куб. м, різниця в 89 млн куб. м в основному покривається за рахунок підняття газу з ПСГ. Є всі підстави припускати, що імпорт в Україну цієї зими буде мінімальним і в основному потреби ринку будуть покриватися за рахунок газу, закачаного в ПСГ", - йдеться в повідомленні.

За словами Макогона, з початку грудня намітилася динаміка перевищення добових обсягів експорту газу над імпортом.

"З України більше вивозиться газу, ніж ввозиться. Але обсяги не дуже значні. Щодня ввозиться 4,6 млн куб. м (3,3 з Угорщини і 1,3 зі Словаччини). З початку місяця було ввезено 69 млн куб. м. щодня вивозиться 5,3 млн куб.м (3,8 в Угорщину і 1,5 в Польщу). Переважно газ вивозиться з митного складу. З початку місяця було вивезено близько 80 млн куб. м", - зазначив глава компанії.

Хронологія подій

Україна 1 грудня 2020 року була нетто-експортером природного газу, таким чином було ввезено менше газу, ніж вивезено.

Станом на 13 грудня запаси газу в ПСГ були 25,2 млрд куб.м, що на 28% більше, ніж на аналогічну дату 2019 року. При цьому українські газові сховища заповнені на 82%.

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Автор: Бредіхіна Ганна