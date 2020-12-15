Таким чином, продовжено повноваження британки Клер Споттісвуд та француза Бруно Лескуа.

Кабінет Міністрів України продовжив повноваження двох членів Наглядової ради НАК "Нафтогаз України" на півроку.

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Відповідне рішення було прийнято на позачерговому засіданні уряду 14 грудня.

"Обрати членами Наглядової ради акціонерного товариства" Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" Лескуа Бруно Жан Гастона і Споттісвуд Клер Мері Джоан в якості незалежних членів на термін шість місяців, і продовжити термін дії цивільно-правових договорів, укладених з ними, на шість місяців шляхом укладення додаткових угод", - сказано в розпорядженні.

Що цьому передувало

Поточний склад наглядової ради "Нафтогаз України" складається з: Клер Споттісвуд( Великобританія), Бруно Лескуа (Франція), Людо ван дер Хейден (Франція), а також Юлія Ковалів і Наталія Бойко.

У жовтні 2020 року "Нафтогаз України" отримав офіційне повідомлення від члена наглядової ради американця Амоса Хохштайна про припинення його повноважень в якості незалежного директора в наглядовій раді компанії.

Серед причин свого рішення покинути наглядову раду Хохштайн назвав посилення протидії процесу реформування ринку газу та процесам трансформації "Нафтогазу" в незалежну ефективну компанію.

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Автор: Бредіхіна Ганна