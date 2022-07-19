Щомісячне зростання запасів газу в Україні складає 1 млрд кубометрів, зазначили у "Нафтогазі".

Зараз в українських підземних сховищах знаходиться приблизно 11,4 млрд кубометрів газу.

Про це під час інформаційного телемарафону розповів голова Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Юрій Вітренко.

"Зараз в ПСГ 11,4 млрд куб. м і наближаємось до 11,5 млрд. Ми працюємо, ми видобуваємо, видобувають і приватні компанії. Кожного місяця ми додаємо до наших запасів принаймні 1 млрд куб. м газу", - розповів він.

Вітренко зазначив, що зараз власний видобуток газу складає приблизно 12 млрд куб. м. Весь цей газ йде тільки на потреби населення.

Нагадаємо, за рішенням уряду до опалювального сезону Україна повинна закачати у газові сховища приблизно 19 млрд куб. м газу. Юрій Вітренко говорив, що для цього потрібно залучити 8 млрд доларів.

За його словами, до початку опалювального сезону в газосховища нашої держави потрібно закачати 15 млрд кубометрів газу.

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