8 вересня в результаті серії вибухів в російському місті Пенза виведено з ладу єдину систему магістральних нафтопроводів. Як повідомили УНІАН джерела в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони, щонайменше чотири вибухи в Желєзнодорожньому районі м. Пенза прогуркотіли близько 4 години ранку.

Внаслідок цього дві труби магістрального газогону з пропускною здатністю 2 млн барелів на добу припинили функціонування. Крім того, згідно з інформацією джерела в українській розвідці, на цій же локації пошкоджено ще дві труби газогону регіонального значення.

За словами співрозмовника, за кілька годин після вибухів, з метою приховати справжні причини надзвичайної події, в місцевих ЗМІ зʼявилася інформація про нібито "планові навчання" на нафтогазових обʼєктах спільно з екстреними та спеціальними службами. Окупанти закликали місцевих мешканців зберігати спокій та не реагувати на інформацію про вибухи в місцевих пабліках.

"Обидва уражені газогони забезпечували діяльність військових обʼєктів РФ, що задіяні у повномасштабній агресії РФ проти України", - підкреслило джерело.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 5 вересня підрозділи Сил безпілотних систем, Сил спеціальних операцій Збройних сил України, Головного управління розвідки МО України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, уразили Рязанський нафтопереробний завод.

Було зафіксовано влучання в установку первинної переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-6, орієнтовна потужність якої становить 6 млн тонн нафти на рік.

Також підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ завдали вогневого ураження по позиції двох дивізіонів ЗРК С-400 "Тріумф" у Калузькій області РФ. За попередніми даними, є влучання в командно-штабну машину та пункт управління.

