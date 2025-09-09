Аналітики очікують на новий розворот цін.

Нафта сьогодні, 9 вересня, продовжила дорожчати. Інвестори оцінюють перспективи попиту після того, як Саудівська Аравія знизила ціни для окремих клієнтів на більшість своїх марок, повідомляє Bloomberg.

За інформацією порталу Investing, станом на 9:45 за київським часом нафта марки Brent подорожчала на 52 центів, до 66,54 долара за барель. Вартість американської нафти марки WTI зросла на 54 центи, до 62,8 долара за барель.

За даними Reuters, зниження цін на нафту Саудівською Аравією, яка є одним з її найбільших світових експортерів, становило від 90 центів до 2,2 долара за барель, залежно від сорту "чорного золота". Разом з тим, ціни для американських клієнтів королівства практично не змінилися.

Відео дня

Зростання нафтових цін і надалі підтримують розмови щодо можливих нових санкцій проти Росії після найбільшої повітряної атаки РФ на Україну, внаслідок якої, зокрема постраждала будівля Кабміну. Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий перейти до другої фази обмежень проти Росії. За даними Reuters, топ-чиновник ЄС, який відповідає за санкції, перебував у Вашингтоні з групою експертів, щоб обговорити спільні американсько - європейські обмеження проти Москви.

Додатковий імпульс нафтовим цінам надає очікування зниження облікової ставки Федеральної резервної системи США. Зниження ставки зменшує вартість споживчих кредитів і може стимулювати економічне зростання і попит на нафту. Разом з тим, деякі аналітики вважають, що, з огляду на зниження цін на нафту Саудівською Аравією, її пропозиція на ринку, ймовірно, перевищує попит. Відповідно, зростання цін на "чорне золото" - тимчасове.

Ціни на нафту - останні новини

Ціни на нафту 8 вересня відновили зростання через нову заяву президента США Дональда Трампа стосовно запровадження санкцій проти РФ.

Разом з тим, аналітики очікують, що на ринку буде дедалі більше "зайвої" нафти, що призведе до зниження цін. Аналітики Goldman Sachs очікують, що вартість нафти марки Brent у 2026 році впаде до 56 доларів за барель, а американської WTI - 52 доларів.

Вас також можуть зацікавити новини: