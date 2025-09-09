Київ стикається з ризиком нестачі боєприпасів для протиповітряної оборони на тлі ескалації російських атак.

Міністерство оборони США провело огляд військової допомоги Україні, що призвело до уповільнення поставок систем ППО та боєприпасів, пише Financial Times.

Поставки, які почалися після директиви Пентагону в червні, надходять нерегулярно і меншими партіями, ніж очікувалося. Чиновники та аналітики попереджають, що якщо Росія продовжить ескалацію або збережуться високі темпи ракетних і безпілотних атак, українські підрозділи ППО зіткнуться з дефіцитом боєприпасів.

"Це питання часу, коли закінчаться боєприпаси", – зазначив співрозмовник, знайомий з поставками ППО США.

Уповільнення поставок торкнулося ключових систем: ракет-перехоплювачів Pac-3 для систем Patriot, десятків переносних зенітно-ракетних комплексів Stinger, високоточних артилерійських снарядів та понад 100 ракет Hellfire і AIM, що запускаються українськими системами ППО Nasams та винищувачами F-16.

Масовані атаки Росії

У неділю російські війська здійснили найбільший масований повітряний напад з початку повномасштабного вторгнення, випустивши 805 ударних безпілотників "Шахед" та безпілотників-приманок, а також 13 крилатих і балістичних ракет. Внаслідок атак загинули четверо людей, а вперше за час війни було вражено будівлю Кабінету міністрів України.

Хвилі ракетних та безпілотних атак почалися одночасно з наступом російських військ на стратегічно важливі міста на сході України. Літні дані показують, що кількість запусків безпілотників перевищувала 5200 на місяць, тоді як сотні ракет щомісяця продовжують запускатися по території України.

Уповільнення поставок відбулося після меморандуму Елбріджа Колбі, головного політичного чиновника Пентагону, щодо пріоритету США у протидії Китаю. Колбі зазначав, що запити України на американську зброю можуть збільшити навантаження на арсенали Пентагону.

Представник Білого дому спростував звинувачення в "позбавленні Києва боєприпасів", наголосивши на активній підтримці України та продажу зброї союзникам НАТО для компенсації дефіциту. Президент США Дональд Трамп, за словами посадовця, націлений на "зупинення вбивств" та активізацію підтримки союзників, які постачають озброєння Україні.

Поставка боєприпасів та систем ППО від ЄС

Країни ЄС погодилися надсилати до України системи ППО та боєприпаси зі своїх запасів і закуповувати додаткові поставки у США. У серпні 2025 року європейські партнери придбали озброєння для України на суму близько 2 млрд доларів, зокрема для протиповітряної оборони.

Президент Зеленський доручив секретарю Ради національної безпеки Рустему Умєрову координувати дії українських чиновників, регіональних адміністрацій та енергетичних компаній щодо закупівлі додаткових систем ППО малої та середньої дальності. Пріоритетом є перехоплення ударних безпілотників "Шахед".

Андрій Єрмак, керівник Офісу президента, назвав угоду з країнами НАТО та ЄС "проривом", оскільки вона дозволяє швидше отримувати необхідне озброєння для захисту від атак.

Інтенсивні авіаудари по енергетичній інфраструктурі загострюють оборонні потреби перед осінньо-зимовим періодом. Використання боєприпасів йде швидше, ніж надходять американські замінники, що загострює дефіцит.

ППО для України

Як повідомляв УНІАН, Україна зараз має найсильнішу ППО у світі, жодна країна-член НАТО не витримала б таку кількість цілей.

Співзасновник та керівний партнер групи компаный DroneUA Валерій Яковенко зазначає, що Україна випереджає Росію у розвитку дронової екосистеми як кількісно, так і технологічно.

