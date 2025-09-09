'ПриватБанк' знизив ціну долара: актуальний курс валют на 9 вересня

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 41,49 грн, а євро – 48,78 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у вівторок, 9 вересня, подешевшав на 5 копійок і складає 41,40 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні залишився на попередньому рівні і складає 48,80 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 40,80 гривні, а євро - за курсом 47,80 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у вівторок залишився на попередньому рівні і становить 41,49 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні, 9 вересня, також не змінився – 48,78 гривні.

Національний банк України встановив на сьогодні офіційний курс долара до гривні на рівні 41,25 гривні за долар, таким чином, українська валюта послабилася на 3 копійки.

По відношенню до євро гривня також послабила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на вівторок установлено на рівні 48,38 гривні за один євро, тобто гривня втратила 22 копійки.

Курс долара до гривні в банках України 9 вересня знизився на 5 копійок – до 41,48 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41 гривня за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав на 10 копійок і складає 48,75 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 48,10 гривні за євро.

