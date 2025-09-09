Продати долар можна в середньому за курсом 41,00 грн, а євро – 48,10 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у вівторок, 9 вересня, знизився на 5 копійок – до 41,48 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,00 гривня за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав на 10 копійок і складає 48,75 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 48,10 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 41,23 грн/дол., а продати долар можна за курсом 41,13 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 48,55 грн/євро, а курс продажу - 48,35 грн/євро.

Відео дня

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на 9 вересня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,25 гривні за долар, таким чином, українська валюта послабилася на 3 копійки.

По відношенню до євро гривня також послабила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на вівторок установлено на рівні 48,38 гривні за один євро, тобто гривня втратила 22 копійки.

Національний банк продовжує тримати курс гривні нижче від 41,5 грн/дол. і навіть посилює його ближче до цьогорічних максимумів. Ймовірно регулятор зберігатиме ще певний час курс гривні близьким до поточних рівнів, але згодом може перейти до його помірного ослаблення, вважають аналітики інвестгрупи ICU.

Вас також можуть зацікавити новини: