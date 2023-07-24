Після війни Україна не обов'язково відновлюватиме зруйновану Каховську ГЕС. Доцільність цього залежатиме від виконання низки умов, заявив генеральний директор компанії "Укргідроенерго" Ігор Сирота в інтерв'ю Forbes.
За його словами, значення Каховської ГЕС як виробника електроенергії знаходиться на п'ятому місці серед основних причин, чому її потрібно відновлювати. Фактично важлива не стільки сама ГЕС, а Каховське водосховище, яке було створене її греблею.
Тому у зв'язку з руйнуванням Каховської ГЕС перед Україною постали наступні питання:
- Як покрити дефіцит води в Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях, які залежали від поставок з Каховського водосховища на 94%, 70% і 64% відповідно?
- Як компенсувати втрату зрошувальної системи, що живилася з Каховського водосховища?
- Як забезпечити водою Запорізьку АЕС, повноцінний запуск якої потребуватиме великої кількості води?
- Як забезпечити річкове судноплавство по Дніпру, де глибина на місці Каховського водосховища зараз впала з 16 до 2 метрів?
"Якщо ми зможемо вирішити ці питання без відновлення Каховської ГЕС, тоді можна буде обговорювати, чи є доцільність будівництва гідроелектростанції. Однак зараз ГЕС - єдине рішення цих проблем", - заявив глава "Укргідроенерго".
Ситуація з Каховською ГЕС і водосховищем - останні новини
Жителі міста Нікополь, який ще два місяці тому стояв на самому березі Каховського водосховища, зараз почали облаштовувати собі городи там, де раніше було дно водойми. У мережі з'явилися відео, що показують, що городи успішно зійшли і, мабуть, дадуть перший урожай вже зовсім скоро.
За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, Україна таки спробує відбудувати Каховську ГЕС. За його словами, проект розрахований на два роки. На першому етапі буде складено проект і проведена інша підготовча робота. Другий етап, що передбачає власне будівництво, розпочнеться після звільнення Херсонської області.