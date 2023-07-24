Сама по собі Каховська ГЕС не так важлива, як Каховське водосховище, кажуть експерти.

Після війни Україна не обов'язково відновлюватиме зруйновану Каховську ГЕС. Доцільність цього залежатиме від виконання низки умов, заявив генеральний директор компанії "Укргідроенерго" Ігор Сирота в інтерв'ю Forbes.

За його словами, значення Каховської ГЕС як виробника електроенергії знаходиться на п'ятому місці серед основних причин, чому її потрібно відновлювати. Фактично важлива не стільки сама ГЕС, а Каховське водосховище, яке було створене її греблею.

Тому у зв'язку з руйнуванням Каховської ГЕС перед Україною постали наступні питання:

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Як покрити дефіцит води в Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях, які залежали від поставок з Каховського водосховища на 94%, 70% і 64% відповідно?

Як компенсувати втрату зрошувальної системи, що живилася з Каховського водосховища?

Як забезпечити водою Запорізьку АЕС, повноцінний запуск якої потребуватиме великої кількості води?

Як забезпечити річкове судноплавство по Дніпру, де глибина на місці Каховського водосховища зараз впала з 16 до 2 метрів?

"Якщо ми зможемо вирішити ці питання без відновлення Каховської ГЕС, тоді можна буде обговорювати, чи є доцільність будівництва гідроелектростанції. Однак зараз ГЕС - єдине рішення цих проблем", - заявив глава "Укргідроенерго".

Ситуація з Каховською ГЕС і водосховищем - останні новини

Жителі міста Нікополь, який ще два місяці тому стояв на самому березі Каховського водосховища, зараз почали облаштовувати собі городи там, де раніше було дно водойми. У мережі з'явилися відео, що показують, що городи успішно зійшли і, мабуть, дадуть перший урожай вже зовсім скоро.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, Україна таки спробує відбудувати Каховську ГЕС. За його словами, проект розрахований на два роки. На першому етапі буде складено проект і проведена інша підготовча робота. Другий етап, що передбачає власне будівництво, розпочнеться після звільнення Херсонської області.

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