Проект розрахований на два роки, координуватиме його Міністерство економіки, а замовником робіт буде "Укргідроенерго".

Кабінет міністрів України затвердив постанову про експериментальний проект з початку відбудови Каховської гідроелектростанції, яку нещодавно підірвали російські окупанти.

Про це під час сьогоднішнього засідання уряду заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, зазначивши, що рішення щодо підготовки до відновлення було ухвалене після консультацій з експертами та спеціалістами, а сама відбудова гідроелектростанції примножить економічний потенціал як в аграрній, так і енергетичній сфері.

"Проект розрахований на два роки. На першому етапі спроектуємо всі інженерні конструкції, підготуємо необхідну базу для відновлення. Другий етап розпочнеться після деокупації територій, де розташована ГЕС. Він передбачає власне будівельні роботи", - сказав прем’єр.

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Координуватиме проект Міністерство економіки, а замовником робіт буде підприємство "Укргідроенерго".

Як додав представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, своїм рішенням Кабмін затвердив порядок реалізації проекту.

"Передбачено, що фінансування експериментального проекту може здійснюватися за рахунок коштів приватного акціонерного товариства "Укргідроенерго", кредитних коштів та інших не заборонених законодавством джерел", - зазначив він.

Підрив окупантами Каховської ГЕС

У ніч проти 6 червня російські окупанти здійснили підрив дамби Каховської ГЕС, що призвело до масштабної техногенної катастрофи. Тоді ж з'явилася інформація про те, що ГЕС буде неможливо відновити.

Внаслідок теракту були підтоплені близько 80 населених пунктів у Херсонській та Миколаївській областях, повідомлялося про загиблих. Водоканали в Нікополі та Марганці зупинили свою роботу.

У довгостроковій перспективі це може призвести до екологічної катастрофи на Півдні України та зміни клімату у регіоні через зникнення водосховища. Крім того, уже в найближчі місяці потрібно забезпечити альтернативний шлях доставки води з Дніпра великій кількості населених пунктів, переважно у Дніпропетровській області. Для цього вже розпочато будівництво нового магістрального водогону протяжністю біля 150 кілометрів.

Прямі збитки оцінили щонайменше в 2 млрд доларів. Орієнтовна сума завданих довкіллю збитків від підриву Росією дамби Каховської ГЕС складає близько 146 млрд грн.

29 черня 2023 року було ідентифіковано росіян, які контролювали греблю.

17 липня 2023 року в "Укргідроенерго" повідомили, що будівництво нової ГЕС замість Каховської займе 7 років.

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