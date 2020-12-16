Директор підприємства пояснив шахтарям, що цей борг нібито виник внаслідок невиконання Енергоатомом зобов’язань за контрактом зі СхідГЗК щодо постачання уранового концентрату.

Сьогодні, 16 грудня 2020 року, працівники СхідГЗК перекрили рух на трасах національного значення в Кіровоградській області, протестуючи проти зупинки шахт та невиплати заробітної плати.

Директор підприємства пояснив шахтарям, що цей борг нібито виник внаслідок невиконання Енергоатомом зобов’язань за контрактом зі СхідГЗК щодо постачання уранового концентрату. Таку ж саму інформацію він розповсюджує у ЗМІ та владних кабінетах.

У зв’язку з цим офіційно інформуємо всі зацікавлені державні, контролюючі та правоохоронні органи, засоби масової інформації, громадськість, а особливо – працівників СхідГЗК про те, що НАЕК "Енергоатом" не має заборгованості за поставлену продукцію перед державним підприємством "Східний гірничо-збагачувальний комбінат".

У 2020 році Енергоатом сплатив СхідГЗК майже 2,8 мільярда гривень, зокрема у грудні – 110,5 мільйона гривень. При цьому заборгованість комбінату перед власними шахтарями становить близько 140 мільйонів гривень.

У той самий час СхідГЗК відвантажив не всю, а лише дві третини продукції, яку мав би поставити для НАЕК "Енергоатом" на сьогодні. Внаслідок цього заборгованість ДП "СхідГЗК" перед ДП "НАЕК "Енергоатом" у грошовому еквіваленті сягнула вже 676 мільйонів гривень.

Енергоатом, як надійний партнер та соціально відповідальна компанія, продовжує виконувати умови укладеного договору, навіть попри те, що він є вкрай невигідним для Компанії, а умови роботи СхідГЗК – непрозорими.

З огляду на ситуацію, що склалася, і постійне розповсюдження дезінформації та фейків, до якого вдається керівництво СхідГЗК, НАЕК "Енергоатом" планує найближчим часом звернутися до правоохоронних і судових органів.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН