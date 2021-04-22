Кредит в обсязі до 140 млн євро буде взято під гарантію Київради.

Київська міська рада планує залучити 140 млн євро кредиту Європейського банку реконструкції та розвитку для модернізації системи централізованого теплопостачання.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні депутати Київради 93 голосами підтримали рішення про залучення кредиту комунальним підприємством "Київтеплоенерго".

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Зокрема, підприємству надано дозвіл на вчинення всіх необхідних угод, а київський мер Віталій Кличко уповноважений підписати від імені Київради договір гарантії з ЄБРР.

Як повідомляють у Київраді, планується, що кредит в обсязі до 140 млн євро буде взято під гарантію Київради цього року. Очікуваний термін погашення кредиту ЄБРР - до 13 років з дати укладення кредитного договору. Джерело повернення - за рахунок тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування і постачання.

За словами директора Департаменту фінансів Володимира Репіка, що стосується окупності проекту, то ЄБРР розглядав цей проект як самоокупний. "Тобто суб'єкт господарювання комунального сектору бере кошти, отримає за рахунок цього економію і за її рахунок зможе розрахуватися. Бюджетна підтримка не передбачається", - підкреслив він.

Міська влада очікує, що сума щорічної економічної вигоди від впровадження інвестиційного проекту складе близько 22 млн євро.

Що цьому передувало

12 квітня в Києві почалося відключення житлових будинків від послуги централізованого опалення.

31 березня Київський міський голова Віталій Кличко повідомив, що централізоване опалення в столичних будинках почнуть відключати з 5 квітня, проте через похолодання завершення опалювального сезону було перенесено.

Рішення про відключення тепла приймається, коли середньодобова температура тримається вище +8 градусів протягом трьох днів.

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Автор: Інна Андаліцька