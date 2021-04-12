У Києві у зв’язку із завершенням опалювального сезону від теплопостачання почали відключати житлові будинки.
Про це повідомляється на сайті міської держадміністрації.
Так, станом на 14:00 теплопостачання припинене у понад 3 тисячах будинків.
У КМДА нагадали, що соціальні об’єкти – лікарні, садочки та школи – відключають від опалення за відповідними заявками керівників закладів.
На повне припинення теплопостачання у столиці необхідно близько 5 днів.
Загалом у столиці більш як 2,7 тис. км теплових мереж.
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Рішення про завершення опалювального сезону місцева влада приймає, враховуючи прогноз погоди. Середньодобова температура має становити вище +8 градусів протягом трьох діб.
Що цьому передувало
31 березня Київський міський голова Віталій Кличко заявив, що централізоване опалення у столичних будинках почнуть вимикати з 5 квітня. Однак через похолодання завершення опалювального сезону перенесли на 10 квітня.
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