Деякі аналітики припустили, що мета Києва може полягати у тому, щоб повністю припинити постачання російського газу до Європи як точки впливу.

Наразі Україна контролює газовимірювальну станцію в місті Суджа Курської області Росії, пише The Washington Post з посиланням на анонімну заяву радника президента України Володимира Зеленського.

"Деякі аналітики припустили, що мета Києва може полягати у тому, щоб повністю припинити постачання російського газу до Європи як точки впливу. У четвер газ все ще надходив через "Суджу", останню діючу точку відвантаження трубопроводу, який транспортує російський природний газ до Європи через Україну. Україна отримує прибуткові транзитні збори, але висловила бажання відрізати решту енергетичного бізнесу Росії в Європі ", – йдеться у статті

Також зазначається, що національна гвардія Росії заявила про посилення охорони навколо Курської атомної електростанції, яка знаходиться приблизно за 40 миль (біля 70 км) на північний схід від міста Суджа.

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Варто зазначити, що про захоплення ВСУ газовимірювальної станції "Суджа" ще 7 серпня заявляли російські блогери, але офіційного підтвердження не було.

Вплив української операції в РФ на газовий ринок

7 серпня ціни на газ у Європі злетіли до найвищого рівня цього року на тіл новин, що українські війська могли захопили ключовий пункт транзиту газу в російській Суджі.

8 серпня здорожчання газу продовжилось. Потоки природного газу через Україну продовжують надходити, хоча і на найнижчих рівнях цього року. Російський експортер ПАТ "Газпром" заявив, що в четвер транзит через пункт прийому "Суджа" встановлено на рівні 37,3 млн кубометрів на добу. Невелике зниження пов'язане зі зменшенням кількості запитів від клієнтів, кажуть люди, знайомі з цим питанням.

Переполох в РФ

Раніше УНІАН писав, що у Курській області в оточення могли потрапити два батальйони Збройних сил Російської Федерації. Однак це інформація з мережі, тому наразі підтвердити чи спростувати її неможливо.

Такі операції України, яка зараз триває у Курській області РФ, позитивно вплинуть на можливі переговори з Росією. Про це в ефірі телемарафону заявив радник голови Офіса президента України Михайло Подоляк.

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