Наприклад, на АЗС WOG, OKKO і Shell вартість бензину зросла на 0,8-1 грн/л.

Мережеві оператори України за вихідні дні підвищили ціни на бензин і дизельне пальне на 0,1-1 грн за літр, раніше ціни вже зросли на 0,5 грн за літр.

Про це свідчать дані моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».

Повідомляється, що на АЗС WOG, OKKO і Shell ціна бензину зросла на 0,8-1 грн/л, а дизпального - на 0,3-0,4 грн/л.

Також підвищення спостерігалося серед операторів АЗС Mango/Ultra, UPG, "БРСМ-Нафта" у розмірі 0,1-0,5 грн/л. Серед регіональних ритейлерів збільшення цін відбулося в RUR, Neftek і Parallel на 0,2-0,6 грн/л.

Довідка УНІАН

14 травня Кабінет міністрів ухвалив постанову, якою до закінчення карантину запровадив державне регулювання цін на бензин і дизельне пальне. Згідно з документом, рівень торговельної надбавки до середньої ціни дизельного пального має бути не вище 7 грн за літр і бензину – не вище 5 грн за літр.

Читайте такожТурецький газ в обхід України: Сербія та Угорщина добудували "Балканський потік"Здійснювати розрахунки зобов'язали "Нафтогаз України", він надаватиме їх Міністерству економіки не пізніше 3 числа кожного місяця. Середні ціни бензину і дизельного пального будуть опубліковані до 5 числа кожного місяця.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство економіки України підвищило середню вартість бензину на 80 копійок, або на 3%, - до 26,64 грн за літр. Протягом липня вартість бензину не повинна перевищувати 31,64 грн за літр, дизельного палива – 29,55 грн за літр.

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Автор: Ігор Орел