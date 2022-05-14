Україна навіть в умовах війни виконує свої обов’язки транзитера.

Україна могла б понести великі втрати, якби не зупинила транзит газу на окупованій частині Луганської області.

Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко в інтерв’ю Forbes.

"Окупанти 9 травня почали відбирати газ з транзитної труби, імовірно для Луганської ТЕС, контроль над якою ми зараз втратили, і для промислових об‘єктів на окупованій території. Обсяг вкраденого газу в умовах військових дій важко точно порахувати. Але якби вони продовжували відбирати газ, ми би несли великі втрати. Це величезні кошти", - розповів він.

За його словами, Україна транзит не зупиняє.

"Україна навіть в умовах війни виконує свої обов’язки транзитера. За умовами транзитного контракту, Україна має право перенести прийом газу на іншу точку. Що ми і запропонували зробити росіянам через форс-мажорні обставини, які зафіксував Оператор ГТС України. Ці обставини були досліджені міжнародними юристами, що супроводжують контракт, які нам підтвердили, що юридично ми маємо таке право", - пояснив Галущенко.

"Перед оголошенням форс-мажору ми попередили наших європейських партнерів, що плануємо це зробити. Ми зробили все коректно і тепер чекаємо від росіян юридично відповіді. Подивимось, що вони зроблять. Зупинять транзит? Це питання виконання їх контракту з європейцями. А Україні за транзит вони все одно мають продовжувати платити. Перестануть платити? Зустрінемось в арбітражі", - додав міністр.

Наразі Україна також не може постачати газ в окуповані частини Донецької та Луганської області.

"Саме дії окупанта призвели до таких наслідків. Проте, в самій трубі ще залишається газ. Він може бути використаний, його вистачить на певний час. Ми знаємо, як відновити постачання. Це технічне питання, яке фахівці ГТС готові вирішити, як тільки хід військових дій дозволить це зробити. Фахівці зараз чекають сигналу від військових, щоб це зробити", - розповів Галущенко.

Раніше повідомлялося, що з 11 травня Україна зупиняє транзит газу через станцію на Луганщині, які опинилися на тимчасово окупованій Росією території – через цей пункт здійснюється поставка третини газу до Європи.

У квітні "Оператор ГТС України" заявляв про грубі втручання представників РФ і підконтрольних їм незаконних збройних формувань, так званих "ЛНР", в операційну роботу і технологічні процеси транспортування газу ерез компресорну станцію "Новопсков" в Луганській області.

Дії окупантів могли призвести до значних ризиків цілісності газотранспортної системи, стабільності режимів транспортування газу і в результаті – неможливості виконання транспортування газу через КС, зокрема, в рамках транзитного контракту.

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