Дії окупантів ставлять під загрозу транспортування газу для українських та європейських споживачів.

"Оператор ГТС України" (ОДТСУ) повідомляє про грубі втручання представників РФ і підконтрольних їм незаконних збройних формувань, так званих "ЛНР", в операційну роботу і технологічні процеси транспортування газу через компресорну станцію "Новопсков" в Луганській області.

Про це повідомила прес-служба компанії в Facebook.

Компресорна станція (КС) "Новопсков" – це важливий об'єкт для організації транспортування газу споживачам Донецької та Луганської областей. Також через цю станцію проходить майже третина транзиту до Європи з газовимірювальної станції (ДВС) "Сохранівка".

"ОДТСУ зафіксовано ряд дій з боку окупантів, які передбачають зміни в роботі комунікаційного обладнання та технологічних режимів, що фактично може призвести до втрати операційного контролю над обладнанням КС", - йдеться в повідомленні.

За інформацією прес-служби, це призведе до значних ризиків цілісності газотранспортної системи, стабільності режимів транспортування газу і в результаті – неможливості виконання транспортування газу через КС, зокрема, в рамках транзитного контракту.

"Закликаємо представників агресора утриматися від подальшого тиску на працівників ОДТСУ і втручання в роботу КС", - зазначили в компанії.

В іншому випадку, у разі втрати операційного контролю, ОДТСУ з метою збереження цілісності та безпечної роботи ГТС буде змушений зупинити роботу цього об'єкта. Зупинка КС "Новопсков" означає зупинку транзиту через ГІС "Сохрановка".

Відповідальність за наслідки – на Російській Федерації, підкреслили в компанії.

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