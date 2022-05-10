Причина зупинки - втручання окупантів у роботу станції та унеможливлення контролю за нею з боку компанії.

З 11 травня Україна зупиняє транзит газу через станцію на Луганщині, які опинилися на тимчасово окупованій Росією території – через цей пункт здійснюється поставка третини газу до Європи.

Про це повідомляє Оператор ГТС України.

"Оператор ГТС України повідомляє про настання форс-мажорних обставин, які унеможливлюють подальше транспортування газу через ГВС "Сохранівка" та прикордонну компресорну станцію (КС) "Новопсков", що знаходяться на окупованій території. КС "Новопсков" є першою з компресорних станцій української ГТС на Луганщині, через яку здійснюється транзит майже третини газу (до 32,6 млн куб. м на добу) з РФ до Європи", - йдеться в повідомленні.

Через військову агресію РФ низка об'єктів газотранспортної системи знаходиться на окупованій території. Наразі ОГТСУ не може здійснювати оперативно-технологічний контроль за КС "Новопсков" й іншими активами, розташованими на цих територіях.

Втручання окупаційних сил у технологічні процеси, зміни режимів роботи об’єктів ГТС, включно з несанкціонованими відборами газу з транзитного потоку, поставили під загрозу стабільність та безпеку роботи всієї української газотранспортної системи, зазначають у компанії.

"З урахуванням вищезазначеного ОГТСУ інформує, що з 7:00 11 травня 2022 року приймання газу до ГТС України у фізичній точці з’єднання "Сохранівка" здійснюватися не буде", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для виконання транзитних зобов’язань перед європейськими партнерами у повному обсязі та згідно з умовами договору можливий тимчасовий перенос недоступних потужностей із фізичної точки з’єднання "Сохранівка" на точку "Суджа", яка знаходиться на контрольованій Україною території.

Як повідомляв УНІАН, у квітні "Оператор ГТС України" заявляв про грубі втручання представників РФ і підконтрольних їм незаконних збройних формувань, так званих "ЛНР", в операційну роботу і технологічні процеси транспортування газу через компресорну станцію "Новопсков" в Луганській області.

Дії окупантів могли призвести до значних ризиків цілісності газотранспортної системи, стабільності режимів транспортування газу і в результаті – неможливості виконання транспортування газу через КС, зокрема, в рамках транзитного контракту.

Нагадаємо, загальна транзитна потужність української ГТС становить 146 млрд куб. м.

У 2021 році транзит природного газу з РФ склав 41,7 млрд куб. м при загальному рівні заброньованих потужностей в 44,4 млрд куб. м (для точок входу з РФ) і 45,8 млрд куб. м (для точок виходу в країни-члени ЄС і Молдову). Тобто "Газпром" використовував заброньовані потужності по точках входу на 93,8%, по точках виходу - 91%.