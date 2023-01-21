Договір про будівництво блоків уряд уклав минулого року з американською компанією Westinghouse, яка братиме участь у фінансуванні будівництва.

Очільник Міненерго України Герман Галущенко заявив, що до 2030 року на Хмельницькій атомній електростанції побудують два нових енергоблоки за американською технологією.

В ефірі інформаційного телемарафону міністр розповів, що сьогодні, 20 січня, було ухвалено рішення про розробку технічної документації щодо будівництва атомних блоків нового типу.

"Сьогодні важливий день у сфері атомної генерації. Сьогодні урядом поставлена крапка у співробітництві з російською стороною у сфері атомної енергетики. До початку повномасштабної війни ми припинили всі договори про постачання палива з Росії, а сьогодні ми ухвалили рішення про розробку технічної документації щодо будівництва атомних блоків нового типу. Це реактори EP1000 американської компанії Westinghouse. Ці блоки будуть побудовані вже за американською технологією", - сказав міністр.

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Йдеться про будівництво дев'яти атомних блоків на Хмельницькій АЕС. Договір про будівництво п'яти блоків було укладено у 2021 році в США між урядом України та компанією-постачальником. Минулого року запланована до будівництва кількість блоків зросла до дев'яти.

"У наших планах є побудова двох блоків до 2030 року. Середня вартість будівництва одного блоку складає приблизно 5 мільярдів доларів", - зазначив Галущенко.

За його словами, будівництво буде здійснюватись за рахунок кредитних коштів компанії Westinghouse та за кошти державного підприємства "Енергоатом".

Українські АЕС під час війни

Як повідомляв УНІАН, 4 березня 2022 року російські окупанти захопили Запорізьку АЕС та місто-супутник Енергодар. У жовтні 2022 року президент РФ Володимир Путін наказав привласнити Запорізьку АЕС.

4 січня 2023 року Україна заявила про бажання відправити з боку ООН миротворців на Запорізьку АЕС та створити там зони безпеки навіть без домовленості з Росією.

19 січня президент НАЕК "Енергоатом" Петро Котін заявив, що внаслідок російської окупації Запорізька АЕС поступово занепадає та може більше не запрацювати.

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