Енергетична стратегія України передбачає суттєві перетворення українського енергетичного сектору.

Україна у найближчі десятиліття розвиватиме атомну і "зелену" енергетику, при цьому вугілля буде не затребуване вже до 2040 року.

Про це повідомив заступник міністра енергетики України з питань європейської інтеграції Ярослав Демченков, який в онлайн-форматі взяв участь у панелі "Енергетична інфраструктура України: від руйнування до стійкості", що пройшла в рамках Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

Демченков зазначив, що Енергетична стратегія України передбачає суттєві перетворення українського енергетичного сектору.

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"Розширення ролі атомної та зеленої енергетики та децентралізована енергетична система. Ці пріоритети в основі нашої оновленої Енергетичної стратегії на найближчі десятиліття", - цитує прес-служба Демченкова.

Заступник міністра наголосив, що роль вугілля значно знизиться після 2032 року, а до 2040 року Україна планує повністю відмовитися від його використання у процесі вироблення електроенергії. Поступова відмова від вугілля відбуватиметься паралельно з будівництвом нових сонячних та вітрових генерацій, а також ТЕЦ, що працюватимуть на біопаливі.

"Очікується, що частка відновлюваних джерел енергії в енергетичному балансі досягне 25% у 2032 році та подвоїться до 2050 року", - зазначив він.

Демченков також підкреслив, що до 2032 року Україна планує побудувати два нових атомних блоки та запустити пілотні проекти малих модульних реакторів.

За словами заступника міністра, енергетичний перехід для Європи буде не просто неповним без України, але й неможливим.

"Нещодавно Фатіх Барол, глава Міжнародного енергетичного агентства, назвав закон США про зниження інфляції найважливішою кліматичною угодою з часів Паризької угоди. Ми переконані, що післявоєнне зелене відновлення України стане ще однією ланкою в цьому глобальному поштовху до кліматичної нейтральності", - сказав він.

Демченков звернувся до учасників форуму із закликом інвестувати в проекти енергетичного переходу України, наголосивши, що це інвестиції в посилення енергетичної безпеки Європи.

Реформа енергетичної системи в Україні: подробиці

Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що Україна створить нову децентралізовану енергетичну систему, в якій основну роль гратиме відновлювальна енергетика.

Президент зазначав, що Україні потрібно щонайменше 1,5 млрд євро на поверхневе відновлення енергетичних об'єктів.

За словами Зеленського, Україна у партнерстві з США планує розробити малі модульні реактори, які допоможуть підтримувати енергетичну систему країни.