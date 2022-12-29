Енергетики роблять все необхідне, щоб подати напругу в першу чергу на критичну інфраструктуру.

На Одещині через ракетний удар окупантів без світла залишаються 450 тис. споживачів.

Як повідомили у компанії ДТЕК "Одеські електромережі", ситуація в енергосистемі надзвичайно складна.

"Через чергову атаку РФ 29 грудня в Одесі та Одеському районі без світла лишаються 450 тис. клієнтів. Енергетики роблять все необхідне, щоб подати напругу в першу чергу на критичну інфраструктуру. Енергетики спільними зусиллями намагаються повернути світло побутовим споживачам", - йдеться у повідомленні.

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Масований ракетний удар по Україні 29 грудня

Вранці 29 грудня Росія завдала нового масованого удару по українських містах різних типів ракет, у тому числі протирадіолокаційних Х-31П.

Сьогодні, 29 грудня, над Одеською областю сили протиповітряної оборони збили 21 ворожу ракету, водночас є влучання в об'єкти енергетичної інфраструктури.

В Україні сьогодні російськими ракетами під час масованої атаки було уражено об’єкти у десятьох областях.

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