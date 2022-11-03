Комісія за послуги платіжної системи становить 2%.

Під час оплати за газ на сайті НАК "Нафтогаз" доступна лише одна платіжна система "Герц". При цьому популярні системи здійснення платежів, які використовуються майже на кожному сайті, відсутні.

Примітно, що держкомпанія не використовує розвинену платіжну систему державного "Приватбанку". Як пише політичний експерт Юрій Романенко, замість цього "Нафтогаз" користується сервісом одеської компанії, комісія за платежі у якої становить 2%.

"Якось дивно для держкомпанії, маючи як мінімум державний "Приват" із розвиненою системою електронних платежів. І комісія 2%. У "Привату" точно нижче. Ось так всі наші монополісти оточуються такими присосками в потрібні кишені, і в масштабі країни чиїсь діти отримують безбідну старість і десятки мільйонів кешу. Порахуйте в масштабі країни, що таке 2% від платежів НАК. А потім такий черговий Вітренко виходить і каже: "Нам не вистачає 7 млрд на газ", – зазначив Романенко.

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Зміна керівництва "Нафтогазу": подробиці

1 листопада в ЗМІ з'явилася інформація про те, що глава "Нафтогазу" Юрій Вітренко, ймовірно, покине свій пост. На його місце можуть призначити міністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова.

Пізніше стало відомо, що Кабінет Міністрів звільнив Юрія Вітренка з посади керівника НАК "Нафтогаз". Це рішення було прийняте одноголосно.

У компанії "Нафтогаз України" зазначили, що Вітренко продовжить обіймати посаду голови Національної компанії до 3 листопада 2022 року включно.

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