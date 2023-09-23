На ЗАЕС планують пробурити ще одну свердловину, яка забезпечить приблизно 250 кубометрів води на годину для підтримки охолодження реакторів.

На Запорізькій АЕС завершено буріння свердловин з водою для охолодження зупинених реакторів.

Як йдеться в повідомленні МАГАТЕ, на даний момент на ЗАЕС завершено буріння десяти свердловин для підземних вод, які мають охолоджувати зупинені реактори станції після руйнування Каховської ГЕС.

Крім того, в МАГАТЕ повідомили, що планують пробурити ще одну свердловину, яка забезпечить приблизно 250 кубометрів води на годину для підтримки охолодження реакторів та басейнів витримки відпрацьованого ядерного палива в нинішньому зупиненому стані.

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"Понад 200 кубометрів води тепер можна буде подавати в ставки, які охолоджують шість реакторів ЗАЕС іта відпрацьоване ядерне паливо", - йдеться в повідомленні.

Ставок-охолоджувач ЗАЕС залишається неушкодженим, містить великий об'єм води, який також може забезпечити охолодження зупинених реакторів ЗАЕС протягом багатьох місяців.

Під час обходу ЗАЕС експерти МАГАТЕ відвідали головні щити управління енергоблоків №2, 5 і 6, де побачили, що енергоблоки №2 та 5 залишаються в стані "холодної" зупинки, а енергоблок №6 - в стані "гарячої" зупинки.

Також в МАГАТЕ стурбовані укомплектованістю станції персоналом, оскільки з початку війни ЗАЕС залишила значна кількість персоналу, в тому числі ліцензовані оператори з головних блокових щитів управління.

Ситуація на ЗАЕС

23 липня 2023 року експерти Міжнародного агентства з атомної енергії виявили протипіхотні міни спрямованої дії на периферії майданчика електростанції.

Наприкінці серпня сапери зі складу підрозділів Сил оборони, що діють на запорізькому напрямку, знешкодили 5 російських протипіхотних мін на шляху представників місії МАГАТЕ на Запорізькій АЕС, які прямували на ротацію.

8 вересня 2023 року в МАГАТЕ заявили про посилення військової активності навколо Запорізької АЕС.

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