Громадяни РФ заявили, що їх направили оцінити ядерну і радіаційну безпеку після обстрілів і захоплення станції окупаційними військами.

Вчора на Запорізьку АЕС прибуло 11 співробітників російської державної ядерної корпорації "Росатом".

Про це прес-служба НАЕК "Енергоатом" повідомляє в Telegram.

Зазначається, що серед цих осіб були ідентифіковані головний інженер Балаковської АЕС Олег Романенко та заступник головного інженера з ремонтів Ростовської АЕС Іван Малахов.

"За словами представника цієї групи, їх направили для оцінки ядерної та радіаційної безпеки після обстрілів і захоплення станції, а також надання допомоги з ремонтами", - йдеться в повідомленні.

Іншою причиною їх появи називають відмову проукраїнського керівництва і персоналу ЗАЕС співпрацювати із загарбниками.

Водночас інший представник окупантів, який назвав себе керівником "військово-цивільної адміністрації", заявив, що це нібито територія Росії і буде такою "назавжди", а Запорізька АЕС вже належить до системи управління корпорації "Росатом".

Захоплення ЗАЕС російськими окупантами: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 4 березня російські військові захопили Запорізьку АЕС.

10 березня в "Енергоатомі" повідомили, що на всіх шести енергоблоках ЗАЕС працює український персонал, проте всі технічні питання керівництво станції змушене погоджувати з окупантами. Співробітники станції перебувають під сильним психологічним тиском з боку окупантів.

У мережі працюють два енергоблоки Запорізької АЕС. 7 березня був виведений в аварійний ремонт енергоблок N6, оскільки був пошкоджений при обстрілі окупантами.

10 березня російські загарбники замінували узбережжя Каховського водосховища, що межує із захопленою атомною електростанцією.

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