Вони також хочуть спрямувати електроенергію, що виробляється АЕС, на окуповані Крим та Донбас, однак це фізично неможливо зробити.

Російські військові замінували узбережжя Каховського водосховища, яке межує із захопленою атомною електростанцією.

Про це повідомляє Національна атомна енергогенеруюча компанії "Енергоатом".

"Російські окупанти, що захопили Запорізьку АЕС, обговорюють наміри спрямувати електроенергію, що виробляється атомною електростанцією, на окуповані Крим та Донбас", - зазначили в компанії.

Наголошується, що насправді це фізично неможливо зробити.

Водночас, за даними "Енергоатома", окупанти також замінували узбережжя Каховського водосховища, що межує з атомною електростанцією.

Захоплення Запорізької АЕС

Вночі 4 березня силами РФ здійснено обстріл майданчика Запорізької АЕС, внаслідок чого виникла пожежа на території атомної станції. Станом на 6:20 рятувальники пожежу ліквідували. Інформації про загиблих та травмованих немає.

Вранці того ж дня в Держатомрегулювання повідомили, що майданчик Запорізької АЕС захоплений військовослужбовцями РФ.

Також повідомлялося, що енергоблоки Запорізької АЕС не пошкоджені, змін радіаційного стану не зафіксовано.

Станом на 10 березня Запорізька АЕС у місті Енергодар Запорізької області перебуває під контролем військових сил РФ.

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