США та Іран обвалили ціни на нафту

Ринки врахували у цінах ризик подальшої ескалації напруженості на Близькому Сході до кінця року.

Ціни на нафту в понеділок, 2 листопада, знизилися більш ніж на 3% після того, як іранські та катарські чиновники ‌провели третій день поспіль переговорів щодо досягнення угоди про припинення американо-ізраїльської війни проти Ірану, повідомляє Reuters.

Так, ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 3,43 долара, або 3%, до 110 доларів за барель. Американська нафта марки West Texas Intermediate коштувала 100,62 долара за барель, що на 3,50 долара, або 3,4%, менше.

До цього нафта марки Brent завершила жовтень на найвищому рівні за останні шість місяців на тлі побоювань, що конфлікт між США та Іраном може знову загостритися після проміжних виборів у США, що відбудуться у вівторок, 3 листопада.

Відео дня

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив 1 листопада, що метою "триваючих і прогресуючих" переговорів є продовження консультацій із катарськими посередниками, додавши, що Тегеран готовий "як до оборони, так і до дипломатії".

Переговори відбуваються на тлі атак на нафтові танкери, які проходять через Ормузьку протоку, що призводить до зростання світових цін на енергоносії та транспортних витрат. У жовтні Саудівська Аравія збільшила експорт нафти порівняно з вереснем, попри атаки єменських хуситів, які підтримують Іран, на її енергетичну інфраструктуру.

Ринки вже врахували у цінах ризик подальшої ескалації напруженості на Близькому Сході до кінця року. Верхня межа зростання цін на ринку становитиме 120 доларів за барель, вказують аналітики.

Країни-експортери нафти 1 листопада залишили грудневі цілі щодо видобутку без змін, підтвердивши очікування, що подальші корективи політики не відбудуться до наступного року.

Ціни на пальне – останні новини

Угода президента США Дональда Трампа з РФ щодо постачання російського дизельного пального на американські ринки не призвела до зниження цін. Навпаки, вартість дизеля зросла з 6,28 долара за галон (75,53 гривні за літр) до 6,35 долара за галон (76,37 гривні за літр).

Президент Володимир Зеленський зазначив, що війна на Близькому Сході має набагато більший вплив на ціни на пальне, ніж атаки на російські НПЗ. Він навів дані про те, що частка Росії у світовому експорті наразі становить близько 2,2 %, тому її вплив майже дорівнює нулю.

Вас також можуть зацікавити новини: