Ціни на нафту подолали психологічну позначку, опустившись нижче $80

Трейдери утримуються від нових масштабних продажів до появи додаткових деталей домовленостей.

Ціни на нафту в середу, 17 червня, знизилися, продовживши падіння попередньої сесії. Інвестори оцінюють наслідки мирної угоди між США та Іраном, хоча невизначеність щодо повного відновлення судноплавства через Ормузьку протоку стримує подальше здешевлення сировини.

Як пише Reuters, ф'ючерси на нафту Brent подешевшали на 16 центів, або 0,2% - до 78,80 долара за барель. Американська нафта WTI втратила 25 центів, або 0,3%, опустившись до 75,80 долара за барель.

Напередодні обидва еталонні сорти впали приблизно на 5% другу сесію поспіль і досягли найнижчих рівнів за останні три місяці. Ринок відреагував на очікування, що домовленість між Вашингтоном і Тегераном дозволить відновити транспортування нафти через Ормузьку протоку.

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Угода передбачає скасування Вашингтоном блокади іранських портів, тоді як Тегеран має забезпечити прохід нафтових танкерів через Ормузьку протоку, яка фактично була заблокована після ударів США та Ізраїлю 28 лютого.

Головний стратег інвестиційного підрозділу Nissan Securities Investment Хіроюкі Кікукава зазначив, що ринок відреагував падінням цін через очікування відкриття протоки, однак трейдери утримуються від нових масштабних продажів до появи додаткових деталей домовленостей.

За його оцінкою, найближчим часом ціна WTI може залишатися волатильною в діапазоні близько 80 доларів за барель із відхиленням приблизно на 10 доларів у той чи інший бік.

Видання нагадало, що подробиці тимчасової мирної угоди почали з'являтися 16 червня. Президент США Дональд Трамп заявив, що вона унеможливить створення Іраном ядерної зброї, а один із американських чиновників повідомив, що після підписання документа Тегеран зможе відновити експорт нафти.

Втім, представники галузі попереджають, що повернення до довоєнних обсягів видобутку та переробки нафти може зайняти від кількох тижнів до кількох місяців або навіть років. Додаткову невизначеність створює позиція Ізраїлю, який дистанціювався як від квітневого перемир'я, так і від нової угоди між США та Іраном.

Ціни на нафту – головні новини

Світові ціни на нафту різко знизилися після того, як президент США Дональд Трамп та заступник міністра закордонних справ Ірану заявили про досягнення попередньої домовленості щодо припинення війни та відновлення руху через Ормузьку протоку.

Станом на 15 червня нафта марок Brent та WTI досягли найнижчого рівня з 10 березня після падіння більш ніж на 3% 12 червня.

Того ж дня президент США заявив, що багато суден, завантажених нафтою, починають виходити з Ормузької протоки. Також він заявив про можливість відновлення застосування санкцій на продаж російської нафти.

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