Нафта різко подешевшала після повідомлень про угоду між США та Іраном

Нафта марок Brent і West Texas Intermediate впала до тримісячного мінімуму.

Світові ціни на нафту різко знизилися після того, як президент США Дональд Трамп та заступник міністра закордонних справ Ірану заявили про досягнення попередньої домовленості щодо припинення війни та відновлення руху через Ормузьку протоку, пише Reuters.

Станом на 06:15 за київським часом ф’ючерси (договір на купівлю або продаж активу в майбутньому) на нафту марки Brent подешевшали на 4,08 долара, або на 4,7% - до 83,25 долара за барель. Водночас американська нафта West Texas Intermediate (WTI) втратила 4,35 долара, або 5,1%, опустившись до 80,53 долара за барель. Обидва види нафти досягли найнижчого рівня з 10 березня після падіння більш ніж на 3% 12 червня .

Напередодні Трамп заявив, що Ормузька протока буде відкрита для судноплавства "без мита", а морська блокада іранських портів з боку США буде припинена. Напівофіційне іранське агентство Mehr повідомило, що проєкт угоди передбачає відкриття Ормузької протоки протягом 30 днів на умовах, визначених Іраном.

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Інвестори уважно стежать за тим, наскільки швидко виробники на Близькому Сході зможуть відновити видобуток та експорт нафти після пошкоджень, завданих війною, а також чи повернеться до регіону достатня кількість суден.

"Геополітична премія за ризик, яка була закладена в ціну нафти, зараз досить стрімко знижується, оскільки трейдери враховують перспективу відновлення поставок нафти", – зазначив головний ринковий аналітик в KCM Trade Тім Ватерер.

Крім того, стратег із сировинних ринків Commonwealth Bank of Australia Вівек Дхар зазначив, що для повернення ринку до довоєнних очікувань надлишкової пропозиції достатньо відновити потоки через Ормузьку протоку до 60-70% від рівня, який був до початку війни.

Велика Британія, Франція, Німеччина та Італія повідомили про готовність розглянути можливість скасування санкцій проти Ірану у відповідь на кроки щодо його ядерної програми.

Старша ринкова аналітикиня Phillip Nova Пріянка Сачдева зазначила, що хоча конфлікт може завершитися, а поставки через Ормузьку протоку поступово повернуться до нормального рівня, наслідки війни не можуть бути усунуті миттєво.

Мирна угода США та Ірану - останні новини

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон досяг угоди з Іраном, яка, за його словами, не дозволить Тегерану отримати ядерну зброю.

За даними CNN, підписання меморандуму стане лише першим етапом процесу. Після цього США та Іран планують продовжити переговори ще протягом 60 днів, щоб узгодити остаточні параметри врегулювання та завершення нинішньої кризи. При цьому сторони поки що дають різні сигнали щодо змісту майбутніх домовленостей.

Раніше глава Пентагону Піт Хегсет повідомляв, що США та Іран вже знаходяться на порозі укладення мирної угоди, а більш активні переговори можуть продовжитися найближчим часом.

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