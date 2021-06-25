При цьому річний тариф, на який автоматично було переведено всіх споживачів, становить 7,96 грн за куб. м.

Газопостачальна компанія «Нафтогаз України», яка обслуговує близько 1 млн побутових споживачів, підвищила місячну ціну на газ у липні до 13,13 грн за куб. м, у той час, як річний фіксований тариф становить 7,96 грн за куб. м.

Про це свідчать дані на сайті компанії.

Таким чином, щодо місячної ціни газу на червень, яка була підвищена до 11,94 грн за куб.м, липнева ціна на 10% вище.

Як повідомляв УНІАН, з 1 травня всіх побутових споживачів газу було автоматично переведено на фіксований річний тариф, який діятиме з 1 травня 2021 року по 30 квітня 2022 року.

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25 квітня газопостачальні компанії опублікували ціни на газ для населення. Споживачі купуватимуть блакитне паливо за ціною від 7,9 до 13,5 грн за кубометр.

Але за бажання можна знову перейти на місячне обслуговування.

У «Нафтогазі» пояснили, що зростання місячної ціни зумовлене ситуацією на європейському ринку, де ціни на газ є одними з найвищих за останні 4-5 років і станом на середину червня продовжують рости.

За інформацією компанії, ціни на газ в Україні завжди корелюються з європейськими хабами, оскільки наша країна - це інтегрована частина європейського газового ринку з 2015 року. Україна імпортує 30% від загальних обсягів споживання, тому ціни на газ формуються, виходячи з динаміки цін на європейських торгових майданчиках. В середньому на початок червня ціни на газ в Європі сягали 25,9 євро за МВт-год, що трохи більше за 270 дол. за тисячу кубометрів.

Міністр енергетики Герман Галущенко допускає, що місячні ціни на газ і надалі зростатимуть, оскільки на європейському ринку спостерігається дефіцит блакитного палива.

При цьому міністр зазначив, що, незважаючи на те що місячна ціна на газ зростає, річна фіксована ціна, на яку було переведено за замовчуванням всіх споживачів, є вигідною і не перевищує 8 грн за куб. м.

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Автор: Ганна Бредіхіна