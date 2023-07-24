Тепер у компанії не буде підстав забезпечити споживачів постачальника "останньої надії" необхідними обсягами природного газу.

"Газопостачальна компанія "Нафтогаз Україна" заявляє про те, що у неї закінчився термін виконання функцій та обов'язків постачальника "останньої надії" з 22 липня цього року. Про це йдеться у повідомленні компанії.

"Газопостачальна компанія "Нафтогаз України", яке відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 № 917-р визначено постачальником "останньої надії" та протягом останніх трьох років було гарантом газопостачання для споживачів, що залишились без постачальника, інформує про закінчення строку виконання своїх функцій та обов’язків постачальника "останньої надії" з 22.07.2023 року", - йдеться у повідомленні.

Зважаючи на закінчення встановленого законом строку, починаючи з 23 липня цього року у ГК "Нафтогаз України" будуть відсутні підстави та технічна можливість забезпечити споживачів постачальника "останньої надії" необхідними обсягами природного газу у всій зоні балансування.

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"Протягом останніх трьох років Товариство як постачальник "останньої надії" поставило газ понад 9 млн домогосподарств, а також майже 8 тисяч непобутових споживачів, серед яких, зокрема: підприємства теплокомуненерго, а також ті, що виконують життєво важливі функції для забезпечення обороноздатності і продовольчої безпеки", - продовжують у пресслужбі.

Як зазначає екс-глава Оператора газотранспортної системи України (ОГТСУ) Сергій Макогон, завершення у "Нафтогазу" функцій постачальника "останньої надії" загрожує накопиченням боргів перед ОГТСУ та обласними газорозподільними компаніями.

В Управління групи "Нафтогаз" перейшли нові облгази

Нагадаємо, у травні 2022 року Кабмін уповноважив групу "Нафтогаз" керувати пакетами акцій низки обласних і міських газорозподільних підприємств для стабілізації енергетичного ринку України під час війни.

Тоді почалися перші трансформації щодо розподілу газу: до "Нафтогазу" почали доєднуватися нові облгази, що призвело до зміни вартості транспортування газу у платіжках споживачів. Так, 18 липня до управління компанії увійшли "Сумигаз", "Вінницягаз" і "Дніпропетровськгаз".

Нагадаємо, що "Нафтогаз Україна" став постачальником "останньої надії" на ринку розподілу газу від 22 липня 2020 року.

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