Це станеться, якщо НКРЕКП не затвердить автоматичне переведення клієнтів в "Газопостачальну компанію "Нафтогаз України".

З 1 грудня деякі споживачі можуть бути переведені на газовий тариф вище 30 грн за куб.м, якщо Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), не затвердить автоматичне переведення клієнтів в "Газопостачальну компанію "Нафтогаз України".

Про це йдеться на сайті компанії.

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Зазначається, що ДК "Нафтогаз України" звернулася до НКРЕКП щодо підключення всіх побутових клієнтів "постачальника останньої надії" на умовах базової річної пропозиції. Це дозволить клієнтам отримувати газ протягом усього опалювального сезону за ціною природного газу - 7,96 грн/куб.м (з ПДВ, без вартості розподілу/доставки).

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" очікує позитивного рішення регулятора щодо створення стійких умов для споживачів природного газу.

Повідомляється, що у разі відсутності підтримки з боку НКРЕКП з 1 грудня 2021 року постачальник "останньої надії" зобов'язаний здійснювати постачання газу всім своїм споживачам за ціною, розрахованою за формулою, яка наведена в пункті 24 Порядку проведення конкурсу з визначення постачальника "останньої надії".

"У такому випадку ціна на газ буде змінюватися щодня і може скласти більше ніж 30 грн за куб.м", - зазначили в компанії.

Ціна на газ:

У жовтні 2021 року практично весь сегмент поставок газу населенню - понад 50 газопостачальних компаній - почав працювати у складі балансуючої групи НАК "Нафтогаз України".

До складу балансуючої групи всі постачальники газу для населення отримуватимуть газ за однаковою ціною - 7,42 грн за кубометр. Після завершення дії нових договорів, постачальники мають перейти на біржову торгівлю.

12 листопада 2021 року Кабмін оприлюднив ціни на газ та електроенергію на опалювальний сезон.

Тариф на електроенергію був знижений для 80% домогосподарств до 1,44 грн за кВт-год, для решти він залишається 1,68 грн за кВт-год. За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, тарифи на газ до кінця опалювального сезону залишаться незмінними.

29 листопада 2021 року стали відомі місячні тарифи на газ у грудні.

29 листопада 2021 року Кабінет міністрів встановив, що НАК "Нафтогаз України" може здійснювати продаж газу населенню тільки постачальникам, які входять до складу балансуючої групи.

Автор: Ганна Бредіхіна