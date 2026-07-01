Яка ціна газу в липні: постачальники показали нові цінники для українців

Наразі на ринку працюють вісім компаній-постачальників.

Компанії, які постачають газ в будинки українців, оприлюднили свої цінники на липень. Деякі споживачі платитимуть менше.

Видання "ГазПравда" пише, що впродовж другого місяця літа на українському ринку працюватимуть вісім компаній, з яких чотири пропонують лише річні тарифи, а ще чотири – річні і місячні.

При цьому річні тарифи незмінні і коливатимуться в межах - 7,96-9,99 гривні за куб. А от місячні тарифи на газ знизилися у порівнянні з червнем і коливатимуться в межах від 8,46 до 27,99 грн за метр кубічний.

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Слід зазначити, що більшість побутових споживачів – близько 98%, або понад 12 мільйонів домогосподарств - клієнти ГК "Нафтогаз України". Таким чином, більшість українців сплачуватимуть за газ за тарифом "Фіксований" - 7,96 грн за куб, який діятиме щонайменше до 30 квітня 2027 року.

Крім того, українцям нагадали, що базовими для населення залишаються річні тарифи. Що стосується місячних - ринкових цін, то споживачі можуть перейти на них лише за власним бажанням. Самовільно переводити клієнтів на ринкові тарифи компанії не мають права.

Удари РФ по об'єктам "Нафтогазу" - останні новини

Росія систематично атакує дронами та ракетами об’єкти НАК "Нафтогаз України". 29 травня Росія протягом доби атакувала дронами нафтогазову інфраструктуру в Харківській та Сумській областях.

В ніч на 2 червня ворог масовано атакував ракетами та дронами один із ключових об’єктів групи "Нафтогаз" на Харківщині. Тоді росіяни завдали комбінованого удару: спочатку по об’єкту били дронами, приблизно за годину відбувся повторний удар – вже ракетами.

Вже 27 червня Росія здійснила масовані атаки на виробничі об’єкти Групи "Нафтогаз" на Полтавщині та Харківщині.

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