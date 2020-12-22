Нова пошукова свердловина підтвердила наявність газових покладів на площі на глибині 6150 метрів.

"Нафтогаз" відкрив нове газоконденсатне родовище в Полтавській області з розвіданими запасами у 200 мільйонів кубометрів.

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Перспективні запаси родовища становлять 2 мільярди кубометрів.

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" відкрила нове газоконденсатне родовище в Полтавській області з розвіданими запасами у 200 мільйонів кубометрів, повідомила прес-служба компанії.

Повідомляється, що нова пошукова свердловина підтвердила наявність газових покладів на площі на глибині 6150 метрів. Добовий видобуток зі свердловини досягає 100 тисяч кубометрів газу.

Загальна площа нового родовища становить 213 квадратних кілометрів, в його межах виділено 5 газонасичених горизонтів. Далі планується проведення 3D-сейсміки для деталізації геологічної будови родовища і визначення оптимальних місць для буріння нових свердловин.

Зазначається, що перспективні запаси родовища становлять 2 мільярди кубометрів.

Що цьому передувало

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" у січні-вересні 2020 року знизила видобуток товарного газу на 0,5%, до 10,1 мільярда кубометрів.

Довідка УНІАН

НАК "Нафтогаз України" - найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають близько 90% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

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Автор: Ігор Орел