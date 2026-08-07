Росіяни масовано атакували обʼєкти 'Укрнафти': зруйновано критично важливе обладнання

Це був наймасованіший обстріл об’єктів "Укрнафти" за останній час

Вночі Російська Федерація завдала ударів одразу по семи об'єктах, які забезпечують видобуток нафти та газу на сході країни, повідомили у пресслужбі НАК "Нафтогаз".

Зокрема зазначається, що зруйновано критично важливе для роботи компанії обладнання, що призвело до зупинки низки обʼєктів і втрати суттєвих обсягів видобутку.

"Росія системно атакує український нафто- та газовидобуток, щоб завдати максимальної шкоди нашій інфраструктурі напередодні зими. Сьогодні вночі відбувся наймасованіший обстріл об’єктів "Укрнафти" за останній час. На щастя, постраждалих немає", – повідомив в.о. голови правління "Нафтогазу" Сергій Федоренко.

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Крім того, за минулу добу ворог атакував чотири АЗК "Укрнафта" в Запорізькій та Дніпропетровській областях, обійшлося без постраждалих

Удари Росії по об’єктах "Нафтогазу" - останні новини

Росія систематично атакує дронами та ракетами об’єкти НАК "Нафтогаз України". 17 липня ворог здійснив масовану атаку дронами на один з об’єктів газовидобутку "Нафтогазу" на Харківщині. Це була вже 250-та атака на підприємства "Нафтогазу" від початку цього року.

6 липня російські війська з самого ранку розпочали масовані удари по газовидобувних об'єктах "Нафтогазу" на Харківщині. Тоді постраждав один працівник.

У червні російські війська здійснили масовану ракетно-дронову атаку на один із ключових об'єктів Групи "Нафтогаз" у Харківській області. Спочатку по об’єкту били дронами, приблизно за годину відбувся повторний удар вже ракетами.

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