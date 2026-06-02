Били дронами та ракетами: РФ атакувала об’єкт 'Нафтогазу' на Харківщині

Постраждалих внаслідок атаки немає.

Росія в ніч на 2 червня масовано атакувала ракетами та дронами один із ключових об’єктів групи "Нафтогаз" на Харківщині. Про це у Facebook повідомив голова правління "Нафтогазу" Сергій Корецький.

За його словами, під час масованої нічної атаки ворог завдав комбінованого удару: спочатку по об’єкту били дронами, приблизно за годину відбувся повторний удар – цього разу ракетами.

"Це свідома тактика терору. Так росіяни намагаються завдати максимальної шкоди не лише інфраструктурі, а й людям, які рятують, ремонтують і відновлюють. Саме така тактика спричинила трагічні наслідки в ніч на 5 травня, коли загинули наші колеги та рятувальники ДСНС", – зазначив Корецький.

Він наголосив, що у компанії запровадили більш жорсткі безпекові протоколи, щоб мінімізувати загрозу для працівників, і цього разу обійшлося без постраждалих.

"Оцінка наслідків та відновлювальні роботи – одразу, як дозволить безпекова ситуація", - додав Корецький.

Росія систематично атакує дронами та ракетами об’єкти НАК "Нафтогаз України". 29 травня Росія протягом доби атакувала дронами нафтогазову інфраструктуру в Харківській та Сумській областях.

19 травня ворог завдав удару по кількох об’єктах газової інфраструктури на Чернігівщині, було зафіксовано серйозні руйнування.

18 травня РФ атакувала дронами об’єкти критичної інфраструктури НАК "Нафтогаз України" в Дніпропетровській області. Внаслідок атаки, зокрема, постраждали двоє працівниць заправки мережі "Укрнафта", а саму заправку було знищено.

