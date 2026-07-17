Росія від ранку атакує об'єкт 'Нафтогазу': роботу підприємства зупинено

Це вже 250-та атака на підприємства "Нафтогазу" від початку цього року.

З самого ранку 17 липня Росія проводить масовану атаку дронами на один з об’єктів газовидобутку НАК "Нафтогаз України" на Харківщині, повідомила пресслужба компанії.

Зазначається, що в результаті обстрілу роботу підприємства зупинено. Наразі визначити ступінь і масштаб руйнувань неможливо. Загроза повторних ударів зберігається.

"Співробітники перебувають в укриттях. Завдяки вжитим заходам безпеки ніхто з персоналу не постраждав", - ідеться у повідомленні.

Відео дня

У пресслужбі зазначили, що це вже 250-та атака на підприємства "Нафтогазу" від початку цього року.

Російські удари по українській енергетиці - останні новини

Росія систематично атакує дронами та ракетами об’єкти НАК "Нафтогаз України". Так, 6 липня російські війська з самого ранку розпочали масовані удари по газовидобувних об'єктах "Нафтогазу" на Харківщині. Тоді постраждав один працівник.

У червні російські війська здійснили масовану ракетно-дронову атаку на один із ключових об'єктів Групи "Нафтогаз" у Харківській області. Спочатку по об’єкту били дронами, приблизно за годину відбувся повторний удар вже ракетами.

У кінці травня РФ протягом доби атакувала дронами нафтогазову інфраструктуру в Харківській та Сумській областях. Ще раніше ворог завдав удару по кількох об’єктах газової інфраструктури на Чернігівщині, внаслідок чого було зафіксовано серйозні руйнування.

Вас також можуть зацікавити новини: