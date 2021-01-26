Вітренко зазначив, що за літніми низькими цінами в сховище було закачано незначну частину газу.

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" закачала основні обсяги газу, що знаходяться в підземних сховищах, за високими цінами, готуючись до газової війни з Росією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко в парламенті.

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"Нафтогаз України", на жаль, закачував основні обсяги газу в той час, коли Україна готувалася до газової війни з Росією. Це була осінь, яка передувала зимовому сезону 2019-2020 року, і закачувався цей газ за ціною, яка не була настільки ж низькою, як ціна цього літа. "Нафтогаз" купував незначні обсяги газу цього літа, але основні обсяги були закачані за вищою ціною», - сказав він.

При цьому, за словами Вітренко, влітку "Нафтогаз" пропонував всім споживачам газ по 4,7 грн за куб. м. в рамках річного контракту.

"Всі, хто хотів, могли купити газ за цією ціною, зафіксувавши її на цілий рік», - пояснив він.

Що цьому передувало

Кабінет міністрів скасував пільгову ціну на електроенергію для населення 90 копійок за перші 100 кВт-год з січня 2021 року і встановив її на рівні 1,68 грн за кВт-год.

Крім того, була скасована пільга в 90 копійок за перші 3000 кВт-год при використанні електрики для опалення. Тариф 1,68 грн/кВт починав діяти вже для всієї електроенергії.

Крім того, з 1 січня 2021 року в Україні діє нова ціна на газ, яку запропонували постачальники газу в рамках відкриття конкурентного ринку газу.

Газопостачальні компанії пропонують населенню України в січні купувати газ за ціною від 6,99 до 10,8 гривні за кубометр, при цьому мінімальна ціна вище грудневої ціни на 11%, а максимальна - на 20,5%.

Також 1 січня в Україні почали діяти нові тарифи на транспортування газу.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), з січня 2021 року підвищила тарифи на послуги 43 газорозподільних компаній в середньому в 1,6 раза.

З початку січня в ряді регіонів України пройшли акції протесту проти підвищення комунальних тарифів.

Президент України Володимир Зеленський, реагуючи на масові протести населення в різних регіонах країни, доручив уряду терміново розв'язати питання з тарифами для населення.

13 січня 2021 року Кабінет міністрів заявив про те, що пропонуватиме встановити для побутових споживачів фіксовану ціну на газ у розмірі 6,99 гривні за кубометр.

13 січня 2021 року прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив забезпечити субсидіями українців, які використовують електрику для опалення.

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Автор: Бредіхіна Ганна