Нафтогазова Асоціація України пропонує зменшити ставку ПДВ для пального з 20% до 7%.

Нафтогазова Асоціація України підтримує рішення Президента України Володимира Зеленського знизити вартість пального на АЗС коштом зниження ставки ПДВ, повідомляє прес-служба НАУ. Асоціація також пропонує модернізувати ставки акцизу на пальне, це дозволить зробити ціни на бензин доступнішими для українських громадян, підтримає національних виробників, знизить імпортозалежність країни та збільшить надходження до Дорожнього фонду. Йдеться у прес-релізі асоціації.

22 лютого 2022 року у своєму зверненні Президент України Володимир Зеленський пообіцяв, що вартість пального на автозаправних станціях незабаром стане меншою. За його словами, знизити ціни на заправках вдасться завдяки зменшенню розміру ПДВ на бензин та дизель.

Проаналізувавши поточну ситуацію зі сталим зростанням світових цін на нафтопродукти та ознайомившись із досвідом країн ЄС, асоціація визначила механізми, які допоможуть знизити роздрібні ціни на бензини та ДП для українських громадян.

По-перше, НАУ пропонує зменшити ставку ПДВ для пального з 20% до 7%. На думку асоціації цей захід не тільки спричинить зниження цін для кінцевих споживачів, але й зробить економічно непривабливими схеми з продажу фіктивних документів на пальне з метою недоплати ПДВ. "Відповідно, втрати бюджету від зниження ставки ПДВ можуть бути нівельовані додатковими надходженнями ПДВ та податку на прибуток від ліквідації схем", – пояснили в асоціації.

По-друге, в асоціації запропонували модернізувати акцизну політику для пального, а саме знизити акциз на бензин та підвищити на скраплений газ таким чином, щоб (з урахуванням зниженої ставки ПДВ) ціни на скраплений газ залишилися на існуючому рівні, а ціни на бензин знизилися. На думку асоціації, це дозволить зробити ціни на бензин доступнішими для споживачів, підтримати національних виробників, які мають потенціал до збільшення обсягів виробництва, знизити імпортозалежність України та збільшити надходження до Дорожнього фонду.

А ось вдаватися до зменшення існуючої граничної націнки для бензину та ДП Нафтогазова Асоціація не рекомендує. Адже такий захід не дасть суттєвого виграшу для споживача, а для бізнесу призведе до суттєвих збитків, скорочення робочих місць. "Зменшення торгової націнки не дозволить бізнесу покрити його витрати, такі як транспортування пального всередині країни, комунальні платежі, витрати на оплату праці, податки, перевірку якості пального, еквайринг, обслуговування станцій тощо. Ці витрати за останній рік зросли на 20%, тому зниження рівня торгової націнки може спричинити збитки від продажу нафтопродуктів. У результаті споживач виграє щонайбільше 50 копійок на літрі, але постраждає ціла інфраструктура", – йдеться у релізі асоціації.

У НАУ впевнені "Зниження ПДВ та модернізація ставок акцизу на пальне дозволить ефективно вирішити комплекс гострих проблем – знизити ціни на пальне для промислових та приватних споживачів без шкоди для бюджету, детінізувати паливний ринок, підтримати внутрішніх виробників, підвищити енергобезпеку та зменшити імпортозалежність України".

Нагадаємо, в Україні вкотре зросли роздрібні ціни на бензини та дизельне паливо (ДП). У порівнянні з першою декадою лютого, середня ціна на бензин зросла на 91 коп./л, на дизельне паливо – на 77 коп./л. Така тенденція зумовлена зростанням світових цін на пальне та падінням курсу гривні.

З 1 лютого 2022 року Польща знизила ставку ПДВ на пальне з 23% до 8% та знизила акциз. Внаслідок чого, за даними ЗМІ, вартість пального в Польщі за день впала на 12%. У ряді країн ЄС цей метод виявився популярним для інших секторів економіки. Наприклад, Фінляндія, Німеччина, Франція та Чехія встановили 0% ПДВ для реалізації продуктів харчування.

В Україні близько 36% у вартості 1 літра бензину та 30% у 1 літрі ДП складають ПДВ та Акциз (ставка якого зараз розрахована у євро). Це приблизно 13 грн у вартість літра бензину та 10,5 грн у ціні літра ДП.