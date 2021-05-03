Незалежні члени наглядової ради "Нафтогазу" заявили про конфлікт інтересів.

Наглядова рада НАК "Нафтогаз України" не прийняла пропозицію Кабінету міністрів залишитись працювати до обрання нового складу наглядової ради.

Про це свідчить лист незалежних членів наглядової ради НАК до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, який є у розпорядженні LB.ua.

В документі зазначається, що діючому складу ради буде важко працювати з новим головою правління Юрієм Вітренком, в якого після критики роботи ради виник конфлікт інтересів. Окрім цього, члени ради вважають, що призначення Вітренко було здійснено з порушенням закону "Про запобігання корупції".

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"Насамкінець цій наглядовій раді буде важко працювати з Юрієм Вітренком на посаді голови правління. На посаді першого заступника міністра, виконувача обов’язків міністра енергетики, який здійснює нагляд за діяльністю компанії, він пропонував КМУ оцінити нашу роботу та роботу правління незадовільною. Його призначення головою правління одразу після цього чітко свідчить про наявність у нього конфлікту інтересів. Як ми розуміємо, Закон України “Про запобігання корупції” прямо забороняє такі призначення, а саме працевлаштування осіб, уповноважених на виконання функцій держави, у компаніях, на які вони мали вплив, протягом року з дня припинення відповідних повноважень. Такі важливі питання не пройшли б повз належну систему корпоративного врядування ще до призначення кандидата", - йдеться у листі.

З приводу "невдач" у роботі компанії у 2020 році зазначається, що нормалізований прибуток за 2020 рік, за винятком резервів сумнівних боргів та компенсації за виконання спеціальних обов’язків на ринку природного газу, складає 3,2 мільярда гривень, а це вище, ніж у попередньому році – 2,6 мільярда гривень, попри низькі ціни на енергоресурси та падіння попиту. Виникнення фінансового збитку за 2020 рік є результатом застосування міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), яке обґрунтовує нарахування резервів сумнівних боргів.

За підсумками 2020 року "Нафтогаз" сплатив до державного бюджету 141 мільярд гривень у формі податків і дивідендів уряду

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"Ми не маємо сумнівів щодо повноважень акціонера припинити наші повноваження, навіть достроково. Це виключна компетенція КМУ як нашого акціонера. Однак зміна голови правління, що, вочевидь, належить до компетенції наглядової ради, є порушенням стандартів корпоративного врядування, особливо враховуючи, що за погодженням з КМУ та Президентом строк повноважень голови правління було нещодавно продовжено на чотири роки… Якщо уряд мав певні суттєві перестороги щодо роботи попереднього голови правління, це також було б необхідно обговорити з наглядовою радою", - зазначено у листі.

Окрім цього, у документі йдеться, про те, що розглядаючи питання продовження повноважень Андрія Коболєва, наглядова рада жодного разу не вважала Юрія Вітренка можливим кандидатом на цю посаду. У листі також наголошується на сумнівну репутацію Роберта Бенша у світовій енергетичній галузі, якого Кабмін призначив до наглядової ради як представника держави.

Також члени ради не виключають можливість звільнення правління НАК.

"Багато хто з членів теперішнього складу правління та вищої керівної ланки працювали з Юрієм Вітренком, коли він був працівником Нафтогазу, і слід очікувати, що багато хто з них вирішить припинити роботу в "Нафтогазі" під його керівництвом, зокрема внаслідок такого непрозорого та сумнівного процесу призначення", - йдеться у документі.

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Нагадаємо, 30 квітня всі члени наглядової ради НАК "Нафтогаз України" оголосили про свою відставку.

Що цьому передувало

28 квітня Кабінет Міністрів припинив повноваження членів наглядової ради НАК "Нафтогаз України", а також голови правління Андрія Коболєва, і призначив замість нього на цю посаду Юрія Вітренка.

Підставою для прийняття такого рішення став розгляд звіту діяльності компанії за 2020 рік. За підсумками минулого року "Нафтогаз" отримав 19 млрд грн чистого збитку, тоді як фінпланом передбачався прибуток у розмірі 11,5 млрд грн.

За результатами засідання загальних зборів акціонерів робота наглядової ради та правління НАК "Нафтогаз України" у 2020 році визнана незадовільною.

У "Нафтогазі" заявили, що це рішення є політичною маніпуляцією і наругою над принципами корпоративного управління.

29 квітня 2021 року в Держдепартаменті США прокоментували кадрові перестановки у "Нафтогазі".

29 квітня 2021 року Коболєв заявив, що не планує влаштовувати цирк і підставляти держкомпанію.

Однак, того ж дня, 29 квітня 2021 року прес-служба "Нафтогазу" заявила про те, що Коболєв буде оскаржити своє звільнення.

30 квітня 2021 року в Кабміні назвали причину звільнення Коболєва з "Нафтогазу".

Наглядова рада НАК "Нафтогаз України" висловила незгоду з рішенням уряду щодо звільнення Андрія Коболєва з посади голови правління і вважає, що це призведе до негативних наслідків для компанії та для України в цілому.

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Автор: Іван Бойко