Члени наглядової ради НАК "Нафтогаз України" достроково підуть у відставку 14 травня.

Всі члени наглядової ради НАК "Нафтогаз України" оголосили про свою відставку.

Про це сказано у заяві прес-служби компанії.

Наглядова рада зібралась на позачергове засідання, щойно було поновлено її повноваження, і провела зустріч з новим керівником і членами правління.

"Сьогодні всі члени наглядової ради, які були присутні під час позачергового засідання, подають Компанії письмові повідомлення про дострокове припинення своїх повноважень як членів наглядової ради. Відповідно до корпоративних процедур, які діють наразі в Компанії, припинення повноважень набуде чинності 14 травня 2021 року. Наглядова рада зібралася для проведення позачергового засідання як тільки її повноваження були поновлені для того, щоб забезпечити безперервність належного корпоративного врядування Компанії. Ми провели зустріч з новопризначеним керівником та членами правління. Останні висловили свою занепокоєність стосовно можливості виконувати свої повноваження надалі", - сказано у заяві.

Також там зазначили, що наглядова рада скористається наступними двома тижнями з часу подання повідомлень про припинення повноважень для надання підтримки Компанії.

"Наскільки це можливо, і щоб забезпечити належну передачу повноважень, та поінформуємо акціонера щодо деталей на початку наступного тижня", - сказано у повідомленні.

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Автор: Олег Давигора