Переговори носили попередній характер, але представники компаній можуть повернутися до них у майбутньому.

Керівництво американських нафтових компаній Chevron і ExxonMobil веде переговори про можливе об'єднання компаній. На переговорах компанії представляють Майу Вірт і Даррен Вудс.

Про це повідомляє The Wall Street Journal (WSJ).

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Як пише видання, можливість злиття розглядається у зв'язку зі збитком, нанесеним пандемією коронавірусу

Переговори носили попередній характер, проте представники компаній можуть повернутися до них у майбутньому.

За попередніми оцінками, капіталізація об'єднаної компанії може перевищувати $350 млрд, а обсяг виробництва — складати близько 7 млн барелів на добу.

Якщо об'єднання Chevron і ExxonMobil відбудеться, компанія стане другою нафтовою компанією світу за цими показниками після Saudi Aramco.

Chevron та ExxonMobil - найбільші компанії, що ведуть свій початок від компанії Standard Oil Джона Рокфеллера, яку в 1911 році визнали монополією і розділили на 34 компанії. Chevron була підрозділом Standard Oil в Каліфорнії, Exxon - в Нью-Джерсі, Mobil — в Нью-Йорку.

Ціни на нафту в січні 2021 року

Нафта West Texas Intermediate (WTI) виросла в ціні на 34 центи (+0,6%) і встановилася на рівні 53,55 долара за барель, 12 січня ціни на WTI виросли 2%.

Ф'ючерси Brent виросли на 1,7%, а 13 січня додали ще 36 центів (0,6%) в ціні.

Останній раз такі ціни спостерігалися до першого спалаху захворюваності в Китаї та локдаунів, що впроваджувалися для зупинки поширення вірусу.

Станом на 13 січня 2021 року світові ціни на нафту досягли докарантинного рівня.

Станом на 21 січня 2021 року ціни на нафту впали до рекордного мінімуму.

Що цьому передувало

Після цінових рекордів ф'ючерси Brent і WTI почали падати - оптимізм інвесторів зменшується на тлі нової хвилі захворюваності в Китаї.

Ціни на нафту Brent і WTI ростуть через рішення Саудівської Аравії обмежити видобуток нафти.

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Автор: Олена Коваленко