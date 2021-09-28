Міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов запевняє, що жодної підстави підвищувати тарифи за тепло та гарячу воду для населення немає.
Про це він повідомив сьогодні на своїй Facebook-сторінці.
"За формування тарифів відповідає виключно місцева влада. Отже, зависокі тарифи - це свідчення неспроможності на місцях. Тому, жодної підстави підвищувати тарифи для населення немає і не буде. Наголошую, що суми в платіжках мають бути не більше, ніж розраховано на основі річних тарифних пропозицій", - написав Немчінов.
Він зазначив, що НАК "Нафтогаз" пропонує як для побутових споживачів, так і для виробників тепла та гарячої води по всій країні "абсолютно доступні умови для отримання газу".
Читайте такожЗ 1 жовтня в платіжках зміняться одразу 4 тарифи: скільки та за що платитимемоТак, уточнив Немчінов, для побутових споживачів діє річна пропозиція ціни газу 7,96 грн за кубометр, а для підприємств теплокомуненерго "Нафтогаз" пропонує трирічні контракти з ціною 7,42 грн за кубометр на перший рік.
Як повідомляв УНІАН, 10 вересня прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів не бачить підстав для підвищення тарифів на тепло і гарячу воду цього опалювального сезону.
За його словами, уряд постійно спілкується з органами місцевого самоврядування, які будуть встановлювати тарифи на тепло та гарячу воду, щоб вони залишились на рівні минулого року.
Шмигаль сказав, що не бачить підстав у місцевого самоврядування підвищувати тарифи та запевнив у готовності уряду "підставити плече".
Перед цим Кабінет міністрів затвердив методику визначення різниці в тарифах на тепло та гарячу воду для теплогенеруючих підприємств.
"Різниця між ринковими тарифами на тепло та гарячу воду і тими, за якими платили громадяни, це десятки мільярдів гривень. Цю різницю ми компенсуємо теплокомуненерго, що надасть їм можливість безперешкодно пройти опалювальний сезон", - сказав прем’єр-міністр.
Також Шмигаль додав, що цей крок дозволить місцевій владі взяти на себе відповідальність за тарифи на тепло та гарячу воду, а також навести лад з комунальними підприємствами.