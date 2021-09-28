Олег Немчінов нагадав, що за формування тарифів відповідає виключно місцева влада.

Міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов запевняє, що жодної підстави підвищувати тарифи за тепло та гарячу воду для населення немає.

Про це він повідомив сьогодні на своїй Facebook-сторінці.

"За формування тарифів відповідає виключно місцева влада. Отже, зависокі тарифи - це свідчення неспроможності на місцях. Тому, жодної підстави підвищувати тарифи для населення немає і не буде. Наголошую, що суми в платіжках мають бути не більше, ніж розраховано на основі річних тарифних пропозицій", - написав Немчінов.

Він зазначив, що НАК "Нафтогаз" пропонує як для побутових споживачів, так і для виробників тепла та гарячої води по всій країні "абсолютно доступні умови для отримання газу".

Читайте такожЗ 1 жовтня в платіжках зміняться одразу 4 тарифи: скільки та за що платитимемоТак, уточнив Немчінов, для побутових споживачів діє річна пропозиція ціни газу 7,96 грн за кубометр, а для підприємств теплокомуненерго "Нафтогаз" пропонує трирічні контракти з ціною 7,42 грн за кубометр на перший рік.

Як повідомляв УНІАН, 10 вересня прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів не бачить підстав для підвищення тарифів на тепло і гарячу воду цього опалювального сезону.

За його словами, уряд постійно спілкується з органами місцевого самоврядування, які будуть встановлювати тарифи на тепло та гарячу воду, щоб вони залишились на рівні минулого року.

Шмигаль сказав, що не бачить підстав у місцевого самоврядування підвищувати тарифи та запевнив у готовності уряду "підставити плече".

Перед цим Кабінет міністрів затвердив методику визначення різниці в тарифах на тепло та гарячу воду для теплогенеруючих підприємств.

"Різниця між ринковими тарифами на тепло та гарячу воду і тими, за якими платили громадяни, це десятки мільярдів гривень. Цю різницю ми компенсуємо теплокомуненерго, що надасть їм можливість безперешкодно пройти опалювальний сезон", - сказав прем’єр-міністр.

Також Шмигаль додав, що цей крок дозволить місцевій владі взяти на себе відповідальність за тарифи на тепло та гарячу воду, а також навести лад з комунальними підприємствами.

Автор: Інна Андаліцька