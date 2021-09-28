Міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов запевнив, що наразі підготовка до опалювального сезону проходить заплановано.

Тарифи для населення в новому опалювальному сезоні підвищуватися не повинні.

Про це заявив міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов, коментуючи ймовірність зростання тарифів через подорожчання природного газу у світі, пише "Україна 24".

Міністр запевнив, що наразі підготовка до опалювального сезону проходить заплановано.

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"Хочу повідомити, що українці не мають переживати з цього приводу. Технічна підготовка до опалювального сезону йде за планом, все штатно, вже підготовлено понад 90% всіх відповідних підприємств і мереж у цьому відношенні, все буде добре. Що стосується цін на газ, ми бачимо, що відбувається у світи наразі. Але хочу запевнити, що тарифи для населення не мають підвищуватися в цьому опалювальному сезоні, і мають залишатися на рівні, який застосовувався в попередньому", - сказав Чернишов.

Як повідомляв УНІАН, раніше міжгалузева асоціація "Укртеплокомуненерго" заявила, що виробники тепла не гарантують початок опалювального сезону та стале його проходження через кризу в галузі та вимагають негайного втручання влади. Також в асоціації заявили, що катастрофічне зростання ціни на газ для тепловиків неминуче призведе до підвищення тарифів на тепло для населення.

Вранці, 28 вересня 2021 року, ціна на газ у Європі піднялася до рекордного максимуму. Згідно з даними біржі ICE Futures ціна найближчого, жовтневого, ф'ючерсу на спотовий Індекс TTF на газ досягла 85,24 євро за МВт*год, або $1030 за тисячу кубометрів.

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Автор: Олександр Топчій